  4. Tarihte bugün: 13 Ocak

Tarihte bugün: 13 Ocak

13 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 13 Ocak - Sayfa 1

13 Ocak'ta yaşanan olaylar

1830 - Büyük New Orleans (Louisiana) yangını başladı.

1840 - Lexington adlı buharlı gemi, Long Island (New York) açıklarında yandı ve battı: 139 kişi öldü.

1854 - Amerikalı Anthony Faas, akordeonun patentini aldı.

1 | 11
Tarihte bugün: 13 Ocak - Sayfa 2

1863 - Darülfünun, Kimyager Derviş Paşa'nın verdiği halka açık fizik dersi ile eğitim hayatına başladı.

1888 - National Geographic Society kuruldu.

1898 - Emile Zola'nın L'Aurore gazetesinde yayımladığı J'accuse (İtham ediyorum) başlıklı açık mektup, Dreyfus davası'nı kamuoyunun dikkatine taşıdı.

2 | 11
Tarihte bugün: 13 Ocak - Sayfa 3

1915 - Avezzano'da (İtalya) deprem: 29.800 kişi öldü.

1920 - Sultanahmet Meydanı'nda 150 bin kişinin katıldığı büyük bir miting yapıldı.

1923 - Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey (Orbay), TBMM’de Lozan Konferansı’yla ilgili olarak Hükümet görüşünü açıkladı.

3 | 11
Tarihte bugün: 13 Ocak - Sayfa 4

1928 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği'nin toplantısında, "Türkiye'de Türkçeden başka lisan konuşulamaz" kararı alındı.

1930 - Miki Fare karikatürleri, Amerikan gazetelerinde yayımlanmaya başladı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Ekmek Karnesi uygulamasına başlandı.

4 | 11