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Tarihte bugün: 13 Temmuz

13 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 13 Temmuz - Sayfa 1

13 Temmuz'da yaşanan olaylar

1439 - Altın Orda Hanı Uluğ Muhammed Han tarafından gerçekleştirilen Moskova Kuşatması sona erdi.

1793 - Fransız Devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat, muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Tarihte bugün: 13 Temmuz - Sayfa 2

1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı.

1921 - Afyon'un Yunanlar tarafından işgal edildi.

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Tarihte bugün: 13 Temmuz - Sayfa 3

1923 - 14 metre boyundaki harflerden oluşan ünlü "Hollywood" yazısı Los Angeles'taki Hollywood tepelerine inşa edildi. Yazı önce "Hollywoodland" şeklindeyken, 1949 yılındaki yenileme sırasında son dört harf atılmıştır.

1930 - İlk Dünya Futbol Şampiyonası, Uruguay'da başladı.

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Tarihte bugün: 13 Temmuz - Sayfa 4

1937 - Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.

1938 - İstanbul’da yapılan ilk Türk uçağı, Ankara yolunda düştü.

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