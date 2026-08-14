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Tarihte bugün: 14 Ağustos

14 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 14 Ağustos - Sayfa 1

14 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1893 - Dünyada ilk kez Fransa'da, otomobillere plaka takıldı.

1908 - Birleşik Krallık'ın Folkestone kentinde, dünyada ilk kez Uluslararası Güzellik Yarışması düzenlendi.

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Tarihte bugün: 14 Ağustos - Sayfa 2

1893 - Dünyada ilk kez Fransa'da, otomobillere plaka takıldı.

1908 - Birleşik Krallık'ın Folkestone kentinde, dünyada ilk kez Uluslararası Güzellik Yarışması düzenlendi.

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Tarihte bugün: 14 Ağustos - Sayfa 3

1947 - Birleşik Krallık, Hindistan'a bağımsızlık verdi. Tüm Hindistan Müslüman Birliği Lideri Muhammed Ali Cinnah ile Kongre Partisi Lideri Cevahirlal Nehru'nun Hindistan'ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan Devleti kuruldu.

1949 - Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri Hristiyan Demokratlar kazandı; Konrad Adenauer, Şansölye oldu.

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Tarihte bugün: 14 Ağustos - Sayfa 4

1953 - SSCB, hidrojen bombası yaptığını ilan etti.

1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

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