  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 14 Aralık

Tarihte bugün: 14 Aralık

14 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 14 Aralık - Sayfa 1

14 Aralık'ta yaşanan olaylar

557 - Konstantinopolis'te büyük bir deprem meydana geldi.

1819 - Alabama, ABD'nin 22. eyaleti oldu.

1900 - Bilim insanı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliği'ne sundu.

1 | 9
Tarihte bugün: 14 Aralık - Sayfa 2

1911 - Norveçli Roald Amundsen, Güney Kutbu'na ulaştı.

1936 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kuruldu.

1939 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarıldı.

2 | 9
Tarihte bugün: 14 Aralık - Sayfa 3

1954 - Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler'de görüşüldü. Türk delegesi Selim Sarper, "Kıbrıs, Türk sahillerinden 40 mil ötededir. Yunanistan'a 600 mil mesafede olan bu ada Yunanistan'ın olamaz" dedi.

1955 - Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Kamboçya, Seylan (şimdiki Sri Lanka), Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Ürdün, Laos, Libya, Nepal, Portekiz, Romanya ve İspanya Birleşmiş Milletler'ne dahil edildiler.

1960 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kuruldu. 9 Ortak Pazar üyesi ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA'ya üye 7 ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kuruldu. Türkiye de anlaşmayı imzaladı.

3 | 9
Tarihte bugün: 14 Aralık - Sayfa 4

1960 - İstanbul Boğazı'nda Yunan World Harmony ve Yugoslav Peter Verovitz tankerleri çarpıştı. İskeledeki Tarsus yolcu gemisinin de yanmasına neden olan kazada 20 kişi öldü, tonlarca petrol denize döküldü.

1962 - NASA'nın Mariner-2 adlı uzay aracı, Venüs gezegeninin yakınından geçti. Mariner-2 dünyaya Venüs hakkında bilgi yolladı.

1977 - CHP'li Aytekin Kotil, İstanbul Belediye Başkanı oldu.

4 | 9