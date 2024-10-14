Tarihte bugün: 14 Ekim
14 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
1586 - Mary Stuart, kardeşi I. Elizabeth'e suikast girişiminde bulunduğu suçlamasına karşı savunma vermeyi kabul etti.
14 Ekim'de yaşanan olaylar
1808 - Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu.
1882 - Pencap Üniversitesi (Pakistan) kuruldu.
1912 - Eski başkan Theodore Roosevelt, John Flammang Schrank tarafından vurularak hafif yaralandı. Roosevelt, göğsündeki taze yara ve içindeki mermi ile planlanan konuşmasını yaptı.
1913 - Birleşik Krallık'ta kömür madeni kazası; 439 kişi öldü.
1915 - I.Dünya Savaşı: Bulgaristan Krallığı, İttifak Devletleri'ne katıldı.
1920 - Finlandiya ve Sovyet Rusya, bazı bölgeleri değiştirerek sınırı belirleyen, Tartu Antlaşması'nı imzaladı.
1925 - Türkiye'de ilk betonarme köprü, Büyük Menderes nehri üzerinde yapıldı.
1926 - Türk Kanunu Medenisi'ne göre ilk medeni nikâh, Şehremini Muhittin Bey tarafından İstanbul'da kıyıldı.
1933 - Almanya, Cenevre Silahsızlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı.
1940 - II.Dünya Savaşı'nda The Blitz adı verilen Almanların Londra'yı bombardımanı sırasında, Londra metrosu'nun Balham İstasyonu'nda 66 kişi öldü.
1944 - Generalfeldmarschall Erwin Rommel öldü.
1944 - II.Dünya Savaşı: Britanya Ordusu Atina'ya girdi.
1947 - Amerikalı test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aştı.
1950 - Kore'ye Türk askeri birliği ulaştı.
1956 - Hindistan'da Dokunulmazlar kastının lideri Bhimrao Ramji Ambedkar, 385.000 takipçisi ile birlikte Budizme geçti.