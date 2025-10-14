  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 14 Ekim

14 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

14 Ekim'de yaşanan olaylar

1066 - Hastings Muharebesi ile Normanların İngiltere'yi fethi başladı.

1586 - Mary Stuart, kardeşi I. Elizabeth'e suikast girişiminde bulunduğu suçlamasına karşı savunma vermeyi kabul etti.

1808 - Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu.

1882 - Pencap Üniversitesi (Pakistan) kuruldu.

1912 - Eski başkan Theodore Roosevelt, John Flammang Schrank tarafından vurularak hafif yaralandı. Roosevelt, göğsündeki taze yara ve içindeki mermi ile planlanan konuşmasını yaptı.

1913 - Birleşik Krallık'ta kömür madeni kazası; 439 kişi öldü.

1915 - I.Dünya Savaşı: Bulgaristan Krallığı, İttifak Devletleri'ne katıldı.

1920 - Finlandiya ve Sovyet Rusya, bazı bölgeleri değiştirerek sınırı belirleyen, Tartu Antlaşması'nı imzaladı.

1925 - Türkiye'de ilk betonarme köprü, Büyük Menderes nehri üzerinde yapıldı.

1926 - Türk Kanunu Medenisi'ne göre ilk medeni nikâh, Şehremini Muhittin Bey tarafından İstanbul'da kıyıldı.

1933 - Almanya, Cenevre Silahsızlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı.

1940 - II.Dünya Savaşı: The Blitz adı verilen Almanların Londra'yı bombardımanı sırasında, Londra metrosu'nun Balham İstasyonu'nda 66 kişi öldü.

1944 - Generalfeldmarschall Erwin Rommel öldü.

1944 - II.Dünya Savaşı: Britanya Ordusu Atina'ya girdi.

1947 - Amerikalı test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aştı.

1950 - Kore'ye Türk askerî birliği ulaştı.

