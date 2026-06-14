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Tarihte bugün: 14 Haziran

14 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 14 Haziran - Sayfa 1

14 Haziran'da yaşanan olaylar

1777 - Yıldızları ve şeritleri olan ilk ABD bayrağı, Kongre tarafından Amerika Birleşik Devletleri bayrağı olarak kabul edildi. (Önceki bayrakta yıldızların olduğu bölümde İngiltere bayrağının renkleri bulunuyordu)


1830 - Fransa, Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı: İlk adımda Sidi Ferruch şehrine 34000 asker çıkardı.

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Tarihte bugün: 14 Haziran - Sayfa 2

1839 - Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

1846 - Meksika-Amerika Savaşı sırasında Kaliforniya Cumhuriyeti, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.

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Tarihte bugün: 14 Haziran - Sayfa 3

1900 - Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1909 - Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan "İçtimaatı Umumiye Kanunu" kabul edildi.

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Tarihte bugün: 14 Haziran - Sayfa 4

1925 - Göztepe SK kuruldu.

1926 - Brezilya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı.

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