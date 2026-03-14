Tarihte bugün: 14 Mart
14 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
14 Mart'ta yaşanan olaylar
1489 - Kıbrıs Krallığı'nın Kraliçesi Catherine Cornaro, Ada'yı Venedik Cumhuriyeti'ne sattı.
1794 - Eli Whitney, pamuk ayrıştırma makinesinin patentini aldı.
1827 - II. Mahmut döneminde, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kuruldu.
1919 - Tıp Bayramı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluş yıldönümü; Hikmet Boran önderliğinde, tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına resmen çıkışı nedeniyle bugün Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.
1919 - Yunanların İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Georges Clemenceau, İtalya Başbakanı Vittorio Emanuele Orlando ve ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından kabul edildi.
1923 - Gençlerbirliği Spor Kulübü Ankara'da kuruldu.