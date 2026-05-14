Tarihte bugün: 14 Mayıs

14 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

14 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1560 - Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.

1643 - XIV. Louis, babası Kral XIII. Louis'nin ölümü üzerine, daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı.

1767 - İngiliz Hükûmeti'nin ithal çaya vergi koyması üzerine, Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı.

1796 - Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.

1811 - Paraguay, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1839 - Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk eczacı sınıfının açıldığı tarihi esas alınarak “Eczacılık Günü” olarak kabul ve ilan edildi.

1861 - 859 gram ağırlığında kondrit tipinde bir meteorit olan "Canellas Meteoriti", İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında yeryüzüne çarptı.

1919 - İzmir limanında bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.

1919 - İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Mezarlığında toplanarak, Reddi İlhak ilkesini kabul etti.

1937 - Tarım Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.

1939 - Peru'da 5 yaşındayken doğum yapan Lina Medina, kayıtlara geçmiş en genç anne olarak tıp tarihinde yerini aldı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Hollanda, Alman Hava Kuvvetleri tarafından işgal edildi. Rotterdam Bombardımanı başladı.

