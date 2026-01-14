  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 14 Ocak

Tarihte bugün: 14 Ocak

14 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

14 Ocak'ta yaşanan olaylar

1539 - Küba, İspanya'nın sömürgesi oldu.

1897 - İsviçreli Matthias Zurbriggen, Aconcagua zirvesine tırmanan ilk kişi oldu.

1900 - Giacomo Puccini'nin Tosca operası, Roma'da ilk kez icra edildi.

1903 - Makedonya'daki Osmanlı yönetimine karşı gelişen şiddet olayları nedeniyle Sadrazam Mehmed Said Paşa azledildi, yerine Rumeli Islahat Komisyonu Başkanı Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa getirildi.

1907 - Jamaika'da deprem: 1000'den fazla kişi öldü.

1915 - Swakopmund, Güney Afrika birlikleri tarafından işgal edildi.

1923 - Mustafa Kemal, Batı Anadolu'da geziye çıktı.

1923 - Londra - New York arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.

1923 - Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir'de öldü.

1932 - Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlerin sayısının 8,2 milyona ulaştığı açıklandı.

1938 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.

1938 - Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında akdedilen Sadabat Paktı, TBMM'de onaylandı.

1938 - Norveç, Antarktika'nın Kraliçe Maud Toprakları olarak anılan bölgesi üzerinde hak iddia etti.

1943 - Sir Winston Churchill, Franklin Roosevelt ve Charles de Gaulle Kazablanka Konferansı'nda bir araya geldiler.

1950 - Sovyetler Birliği'nde MiG-17 jet uçağının ilk prototipi uçuş denemesini tamamladı.

1953 - Josip Broz Tito, Yugoslavya Devlet Başkanı oldu.

