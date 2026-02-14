Tarihte bugün: 14 Şubat
14 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 14 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
14 Şubat'ta yaşanan olaylar
496 - Sevgililer Günü, 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bugün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.
1779 - James Cook, Sandviç Adaları yerlileri tarafından öldürüldü.
1804 - Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Birinci Sırp Ayaklanması, Kara Yorgi tarafından başlatıldı.
1859 - Oregon, Amerika Birleşik Devletleri'nin 33. eyaleti oldu.
1876 - Alexander Graham Bell, telefon patenti için başvurdu.
1876 - İstanbul Tramvay Şirketi işçileri greve çıktı.
1878 - II. Abdülhamid, Meclis-i Mebûsan'ı süresiz olarak tatil etti ve istibdat dönemi başladı.
1909 - Osmanlı Devleti'nde ilk güven oylaması yapıldı; Kâmil Paşa kabinesi düşürüldü.
1912 - Arizona, ABD'nin 48. eyaleti oldu.
1912 - ABD'nin ilk dizel motorlu denizaltısı, Connecticut'ta kullanılmaya başlandı.
1918 - SSCB'de Gregoryen Takvimi kullanımına geçildi.
1923 - Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı.
1924 - International Business Machines (IBM) şirketi kuruldu.
1925 - TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.
1929 - Al Capone'un rakibi yedi gangster, Chicago'da öldürüldü. Olay 14 Şubat'ta gerçekleştiği için "Sevgililer Günü Katliamı" olarak anılmaktadır.
1939 - Bismarck suya indirildi.