Tarihte bugün: 15 Ağustos
15 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
15 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1080 - Kars'ın alınışı.
1261 - Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos, Konstantinopolis'te taç giydi.
1461 - Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u feth etti. Böylece Trabzon İmparatorluğu'na son verildi.
1914 - Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
1935 - Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı.
1939 - Yahudi mültecileri taşıyan Parita gemisi İzmir'den ayrıldı.
1945 - II. Dünya Savaşı'nda Japonya teslim oldu.
1947 - Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru Hindistan'ın ilk Başbakanı oldu.
1947 - Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Genel Vali olarak Karaçi'de yemin etti ve görevine başladı.
1951 - Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.
1952 - Birleşik Krallık'ın Devon bölgesinde sel: 34 kişi öldü.
1956 - Van, Özalp'te 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıyla ilgili olarak, İsmet İnönü hakkında Meclis soruşturması açılması istendi.
1960 - Kongo Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1962 - Stan Lee ve Steve Ditko'nun yarattığı Örümcek Adam yayınlandı.
1969 - Woodstock Müzik ve Sanat Festivali, New York yakınlarında bir mandırada 400 bin kişinin katılımıyla başladı. Festival üç gün sürdü.
1973 - Vietnam Savaşı'nda ABD, Kamboçya'yı bombalamayı durdurdu.