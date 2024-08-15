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Tarihte bugün: 15 Ağustos

15 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 15 Ağustos - Sayfa 1

15 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1080 - Kars'ın alınışı.

1261 - Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos, Konstantinopolis'te taç giydi.

1461 - Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u feth etti. Böylece Trabzon İmparatorluğu'na son verildi.

1914 - Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.

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Tarihte bugün: 15 Ağustos - Sayfa 2

1935 - Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı.

1939 - Yahudi mültecileri taşıyan Parita gemisi İzmir'den ayrıldı.

1945 - II. Dünya Savaşı'nda Japonya teslim oldu. 

1947 - Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru Hindistan'ın ilk Başbakanı oldu.

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Tarihte bugün: 15 Ağustos - Sayfa 3

1947 - Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Genel Vali olarak Karaçi'de yemin etti ve görevine başladı.

1951 - Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1952 - Birleşik Krallık'ın Devon bölgesinde sel: 34 kişi öldü.

1956 - Van, Özalp'te 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıyla ilgili olarak, İsmet İnönü hakkında Meclis soruşturması açılması istendi.

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Tarihte bugün: 15 Ağustos - Sayfa 4

1960 - Kongo Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1962 - Stan Lee ve Steve Ditko'nun yarattığı Örümcek Adam yayınlandı.

1969 - Woodstock Müzik ve Sanat Festivali, New York yakınlarında bir mandırada 400 bin kişinin katılımıyla başladı. Festival üç gün sürdü.

1973 - Vietnam Savaşı'nda ABD, Kamboçya'yı bombalamayı durdurdu.

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