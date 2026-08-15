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Tarihte bugün: 15 Ağustos

15 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 15 Ağustos - Sayfa 1

15 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1080 - Kars'ın alınışı.

1261 - Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleologos, Konstantinopolis'te taç giydi.

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Tarihte bugün: 15 Ağustos - Sayfa 2

1461 - Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u fethetti. Böylece Trabzon İmparatorluğu'na son verildi.

1914 - Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.

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Tarihte bugün: 15 Ağustos - Sayfa 3

1935 - Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı.

1939 - Yahudi mültecileri taşıyan Parita gemisi İzmir'den ayrıldı.

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Tarihte bugün: 15 Ağustos - Sayfa 4

1945 - II. Dünya Savaşı: Japonya teslim oldu. Kore Kurtuluş Günü

1947 - Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru Hindistan'ın ilk Başbakanı oldu.

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