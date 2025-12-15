  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 15 Aralık

15 Aralık tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

15 Aralık'ta yaşanan olaylar

1256 - İran'da bulunan haşhaşîlerin Alamut Kalesi, Hülagû Han Ordusu tarafından yok edildi.

1574 - III. Murad, 12. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.

1840 - Napolyon Bonapart'ın naaşı (külleri), Saint Helena Adası'ndan Paris'e getirilerek Les Invalides'e gömüldü.

1890 - Amerikan yerli kabilelerinden Hunkpapa Lakotaları'nın şefi Oturan Boğa (Tatanka Iyotake), ABD'nin harekete geçirdiği yerli polis tarafından öldürüldü.

1893 - Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun Kitabeleri'ni okuduğunu bilim dünyasına açıkladı.

1923 - Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması İstanbul'da imzalandı.

1925 - Rıza Pehlevi, krallık yeminini etti ve Kaçar Hanedanı'nı sonlandırarak, Pehlevi Hanedanı'nı kurdu.

1934 - Bingöl'de, 4.9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi öldü.

1939 - Rüzgâr Gibi Geçti filmi, Atlanta'da (ABD) gösterime girdi.

1941 - 769 Rumen Yahudisi yolcusuyla Filistin'e giden Struma gemisi, İstanbul'a geldi. Geminin yolcu indirmesi yasaklandı.

1948 - TBMM'de Sivas Kongresi'ne seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle, TBMM'nin birinci döneminde bulunan üyelere, vatan-ı hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun kabul edildi.

1948 - Fransa, ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başladı.

