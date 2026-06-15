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Tarihte bugün: 15 Haziran

15 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 15 Haziran - Sayfa 1

15 Haziran'da yaşanan olaylar

MÖ 763 - Asurlular bir Güneş tutulmasını kayıtlarına geçirdiler. Bu özel gün, daha sonra Mezopotamya tarihinin zaman dizininin oluşturulmasında bir referans noktası olarak kullanıldı.

1215 - İngiltere Kralı John, Magna Carta sözleşmesini mühürledi.

1381 - İngiliz tarihinin ilk büyük köylü ayaklanması, lideri Wat Tyler'in ölümüyle son buldu.

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Tarihte bugün: 15 Haziran - Sayfa 2

1667 - Kayıtlara geçmiş ilk kan nakli Fransa Kralı XIV. Louis'nin de özel doktoru olan Jean-Baptiste Denys tarafından gerçekleştirildi. Dr. Denys, bir koyunun kanını 15 yaşında bir çocuğa nakletmiş ve çocuk yaşamıştı.

1752 - Benjamin Franklin, uçurtma deneyi ile yıldırımın elektrik akımı olduğunu ispatladı.

1808 - Joseph Bonaparte, İspanya Kralı oldu.

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Tarihte bugün: 15 Haziran - Sayfa 3

1826 - Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu olay, Osmanlı tarihinde "Vaka-i Hayriye" (Hayırlı Olay) olarak anıldı.

1836 - Arkansas, 25. eyalet olarak ABD'ye katıldı.

1844 - Charles Goodyear, kauçuğun güçlendirilmesi işleminde kullanılan ve vulkanizasyon adı verilen bir yöntemin patentini aldı.

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Tarihte bugün: 15 Haziran - Sayfa 4

1865 - Yoksullar ve yetimlerin yatılı eğitimi için Darüşşafaka kuruldu.

1888 - II. Wilhelm, Almanya İmparatoru oldu.

1896 - Japonya'da meydana gelen bir tsunami, 22.000'den fazla kişinin ölümüne yol açarak Japon tarihine en ölümcül tsunami olarak geçti.

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