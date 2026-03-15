Tarihte bugün: 15 Mart

15 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

15 Mart'ta yaşanan olaylar

1493 - Kristof Kolomb Yeni Dünya'ya yaptığı ilk seyahatten sonra İspanya'ya geri döndü.

1820 - Maine, Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak ülkenin 23. eyaleti oldu.

1848 - 1848 Macar Devrimi patlak verdi.

1892 - Jesse W. Reno tarafından yürüyen merdivenin patenti alındı.

1892 - Liverpool FC kuruldu.

1917 - II. Nikolay, kardeşi Mihail lehine tahtta çekildi.

1919 - Merzifon işgal edildi.

1920 - Birleşik Krallık otoriteleri, İstanbul'da yüz elli kişiyi tutukladı.

1921 - Osmanlı eski Sadrazamı Talat Paşa, Ermeni kırımı'nda rolü olduğu gerekçesiyle Berlin'de 23 yaşındaki Soğomon Tehliryan tarafından öldürüldü.

1928 - 15 Mart Olayı başladı. Japon İmparatorluğu'nda çok sayıda komüniste tutuklama kararı çıkarıldı.

1933 - Almanya'da Hitler, III. Reich'ı ilan etti.

1938 - SSCB'de olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.

