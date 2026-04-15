  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
Tarihte bugün: 15 Nisan

15 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 15 Nisan - Sayfa 1

15 Nisan'da yaşanan olaylar

1865 - Andrew Johnson, ABD'nin 17. Başkanı oldu.

1912 - 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı; olayda, 1513 kişi öldü.

1920 - Sacco ve Vanzetti adlarındaki iki İtalyan göçmeni, Massachusetts'te cinayet ve gasp suçlarıyla tutuklandılar. Yedi yıl sonra suçlulukları konusunda derin şüpheler mevcutken idam edilmeleri, Amerikan adalet sisteminin bir ayıbı olarak kalmıştır.

1 | 7
Tarihte bugün: 15 Nisan - Sayfa 2

1922 - Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan insülini buldu.

1923 - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni seçimlerin yapılması kararını alarak, son oturumunu gerçekleştirdi.

1929 - İstanbul'da terzilik mektebi açıldı.

2 | 7
Tarihte bugün: 15 Nisan - Sayfa 3

1929 - Ankara Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Berk, Cevat Dereli ve Refik Fazıl Epikman gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

1933 - Ankara-İstanbul arasında tarifeli uçak seferleri başladı.

1946 - Şair Necip Fazıl Kısakürek, Sümerbank'ın devlet kurumu gibi değil, bir partinin organı gibi çalıştığını söylediği gerekçesiyle üç buçuk ay hapis, 115 lira para cezasına çarptırıldı.

3 | 7
Tarihte bugün: 15 Nisan - Sayfa 4

1946 - Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. Kütüphane, 16 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı.

1949 -  Amerikalı oyuncu Wallace Beery hayatını kaybetti.

1952 - ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52 Stratofortress ilk uçuşunu yaptı.

4 | 7