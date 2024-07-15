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Tarihte bugün: 15 Temmuz

15 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 15 Temmuz - Sayfa 1

15 Temmuz'da yaşanan olaylar

1099 - Birinci Haçlı Seferi'nde Haçlı Ordusu Kudüs'ü ele geçirdi.

1240 - İsveç Krallığı ile Novgorod Cumhuriyeti arasında Neva Muharebesi gerçekleşti.

1410 - Orta Çağ'ın en büyük muharebelerinden biri olan Grunwald Muharebesi gerçekleşti.

1521 - Herke Kuşatması sonucu adanın fethi.

1799 - Hiyeroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan üç dilde yazılmış Rosetta Taşı, Napolyon'un Mısır Seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından bir kale yapımı sırasında rastlantı eseri bulundu.

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Tarihte bugün: 15 Temmuz - Sayfa 2

1840 - Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Antlaşması imzalandı.

1870 - Georgia, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra ABD'ye tekrar kabul edilen son Konfedere eyalet oldu.

1886 - Kadınlar, Şukufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.

1926 - Viyana'da göstericilere ateş açan Polis, 89 kişinin ölümüne yol açtı.

1933 - Sanat ve edebiyat dergisi Varlık yayımlanmaya başladı.

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Tarihte bugün: 15 Temmuz - Sayfa 3

1953 - Uşak il oldu.

1954 - Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

1955 - Nobel Ödülü almış on sekiz bilim insanı, nükleer silah karşıtı bir deklarasyon yayınladılar (Mainau Deklarasyonu). Sonradan bunlara otuz dört bilim insanı daha katıldı.

1974 - Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Alayı, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B lideri Nikos Sampson'u Cumhurbaşkanı ilan etti.

1981 - Ankara'da 14-15 Ekim 1978 gecesi sol görüşlü Veli Güneş ve Halim Kaplan'ı öldüren Çuval Cinayeti sanıkları sağ görüşlü militanlar Fikri Arkan ve Kemal Özdemir, ölüm cezasına çarptırıldı.

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Tarihte bugün: 15 Temmuz - Sayfa 4

1983 - Orly Havalimanı saldırısı: Paris'in Orly Havalimanı'nda bulunan THY Bürosu'na, ASALA militanlarınca bomba atıldı. 8 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.

1997 - İtalyan moda tasarımcısı Gianni Versace, Miami, Florida'daki evinin önünde Andrew Cunanan adlı bir Filipinli tarafından öldürüldü.

1997 - Slobodan Milosevic, Yugoslavya Devlet Başkanı seçildi.

2008 - Bağdat'ın 60 km kuzey doğusundaki Bakuba şehrinde, iki intihar bombacısının bir askeri kampa düzenlediği eylemde en az 28 kişi öldü. 

2014 - Rusya'da, Moskova metrosu'nda oluşan bir kaza sonucu 24 kişi hayattını kaybetti ve yaklaşık 160 kişi yaralandı.

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