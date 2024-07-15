Tarihte bugün: 15 Temmuz

15 Temmuz'da yaşanan olaylar

1099 - Birinci Haçlı Seferi'nde Haçlı Ordusu Kudüs'ü ele geçirdi.

1240 - İsveç Krallığı ile Novgorod Cumhuriyeti arasında Neva Muharebesi gerçekleşti.

1410 - Orta Çağ'ın en büyük muharebelerinden biri olan Grunwald Muharebesi gerçekleşti.

1521 - Herke Kuşatması sonucu adanın fethi.

1799 - Hiyeroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan üç dilde yazılmış Rosetta Taşı, Napolyon'un Mısır Seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından bir kale yapımı sırasında rastlantı eseri bulundu.