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Tarihte bugün: 15 Temmuz

15 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 15 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 15 Temmuz - Sayfa 1

15 Temmuz'da yaşanan olaylar

1099 - Birinci Haçlı Seferi'nde Haçlı Ordusu Kudüs'ü ele geçirdi.

1240 - İsveç Krallığı ile Novgorod Cumhuriyeti arasında Neva Muharebesi gerçekleşti.

1410 - Orta Çağ'ın en büyük muharebelerinden biri olan Grunwald Muharebesi gerçekleşti.

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Tarihte bugün: 15 Temmuz - Sayfa 2

1521 - Herke Kuşatması sonucu adanın fethi.

1799 - Hiyeroglif yazısının çözümünü sağlayacak olan üç dilde yazılmış Rosetta Taşı, Napolyon'un Mısır Seferi sırasında bir Fransız askeri tarafından bir kale yapımı sırasında rastlantı eseri bulundu.

1840 - Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 15 Temmuz - Sayfa 3

1870 - Georgia, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra ABD'ye tekrar kabul edilen son Konfedere eyalet oldu.

1886 - Kadınlar, Şukufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.

1926 - Viyana'da göstericilere ateş açan Polis, 89 kişinin ölümüne yol açtı.

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Tarihte bugün: 15 Temmuz - Sayfa 4

1933 - Sanat ve edebiyat dergisi Varlık yayımlanmaya başladı.

1953 - Uşak il oldu.

1954 - Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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