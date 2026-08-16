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Tarihte bugün: 16 Ağustos

16 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 16 Ağustos - Sayfa 1

16 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1543 - Barbaros Hayreddin Paşa, Tunus'u fethetti.

1556 - Süleymaniye Camii törenle açıldı.

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Tarihte bugün: 16 Ağustos - Sayfa 2

1543 - Barbaros Hayreddin Paşa, Tunus'u fethetti.

1556 - Süleymaniye Camii törenle açıldı.

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Tarihte bugün: 16 Ağustos - Sayfa 3

1868 - Peru'nun Arica (şu an Şili'ye bağlıdır) kenti, 8.5 büyüklüğündeki bir depremin ardından gelen tsunami ile yerle bir oldu. Yaklaşık 25.000'i Arica'da olmak üzere, toplam 70.000 kişi öldü.

1913 - Japonya'nın Tōhoku Imparatorluk Üniversitesi (şimdiki Tohoku Üniversitesi) ilk kadın öğrencisini kabul etti.

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Tarihte bugün: 16 Ağustos - Sayfa 4

1925 - Charlie Chaplin'in "Altına Hücum" adlı filmi gösterime girdi.

1929 - Çin ve Sovyet askerleri, Mançurya'da çatıştı.

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