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Tarihte bugün: 16 Ekim

16 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 16 Ekim - Sayfa 1

16 Ekim'de yaşanan olaylar

1529 - I. Süleyman'ın komuta ettiği Osmanlı Ordusu, Viyana Kuşatması'nı kaldırdı.

1793 - Fransız Devriminde vatan hainliği ile suçlanan Marie Antoinette giyotinle idam edildi.

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Tarihte bugün: 16 Ekim - Sayfa 2

1730 - Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa, Patrona Halil İsyanı'nı çıkaranların istekleri doğrultusunda Padişah III. Ahmet tarafından boğduruldu.

1889 - İngiltere'nin futbol kulübü olan Brentford FC kuruldu.

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Tarihte bugün: 16 Ekim - Sayfa 3

1916 - Margaret Sanger, ilk doğum kontrol kliniğini New York'ta kurdu.

1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

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Tarihte bugün: 16 Ekim - Sayfa 4

1940 - Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.

1949 - Yunan İç Savaşı sona erdi.

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