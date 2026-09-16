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Tarihte bugün: 16 Eylül

16 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 16 Eylül - Sayfa 1

16 Eylül'de yaşanan olaylar

1598 - Kore Donanması, Myong-Yang'da Japon Donanması'na karşı zafer kazandı.

1810 - Miguel Hidalgo, Meksika'nın Dolores kasabasında, daha sonra "Dolores'in çığlığı" ("Grito de Dolores") olarak adlandırılan konuşmasıyla, İspanyol hakimiyetine karşı Meksika Bağımsızlık Savaşı'nı başlattı.

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Tarihte bugün: 16 Eylül - Sayfa 2

1873 - Fransa'daki Alman işgalinin sonu.

1908 - General Motors Şirketi kuruldu.

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Tarihte bugün: 16 Eylül - Sayfa 3

1919 - Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, Balıkesir Kongresi'nde kurulan "Hareket-i Milliye Redd-i İlhak Heyeti", üçüncü kez toplandı. Alaşehir Kongresi'nde alınan kararların Balıkesir'de de uygulanması kararlaştırıldı.

1924 - Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ndeki ayaklanma sert biçimde bastırıldı.

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Tarihte bugün: 16 Eylül - Sayfa 4

1935 - Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası açıldı. Cumhuriyet döneminde sanayi hareketini başlatan ilk tesis olan fabrika, Sovyetler Birliği'nden alınan 8,5 milyon TL krediyle kurulmuştu.

1935 - Türk Millî Güreş Takımı, 4. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu.

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