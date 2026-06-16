Tarihte bugün: 16 Haziran
16 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
16 Haziran'da yaşanan olaylar
1815 - Napolyon'un son zaferi Ligny Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan iki gün önce gerçekleşti.
1903 - Ford Motor Şirketi kuruldu.
1903 - Pepsi Cola Şirketi, markasını ve amblemini tescil ettirdi.
1919 - Merzifon isyanı.
1919 - Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.
1920 - Yara bandı, Earle Dickson tarafından icat edildi.
1924 - Trabzon'da "Yeni Yol" isimli günlük gazetenin çıkmaya başlaması.
1932 - Almanya'da yarı askeri Nazi örgütleri SA ve SS üzerindeki Hükûmet yasağı kaldırıldı.
1938 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Spor artık devlet denetiminde.
1940 - Henri Philippe Pétain, Alman işgalinin ardından Fransa Başbakanı oldu.
1940 - Litvanya'da komünist yönetim kuruldu.
1949 - Devlet Tiyatro ve Operası Kuruluş Yasası yürürlüğe girdi ve Muhsin Ertuğrul Genel Müdür olarak atandı.
1950 - TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti.
1952 - Osmanlı hanedanı kadınlarına Türkiye'ye dönme izni çıktı.
1960 - Yassıada'da tutuklu bulunan eski Başbakan Adnan Menderes sinir krizi geçirdi ve revire kaldırıldı.
1961 - İlk Türk Otomobili Projesi "Devrim Otomobili" için çalışmalara başlandı.