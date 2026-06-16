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Tarihte bugün: 16 Haziran

16 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 16 Haziran - Sayfa 1

16 Haziran'da yaşanan olaylar

1815 - Napolyon'un son zaferi Ligny Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan iki gün önce gerçekleşti.

1903 - Ford Motor Şirketi kuruldu.

1903 - Pepsi Cola Şirketi, markasını ve amblemini tescil ettirdi.

1919 - Merzifon isyanı.

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Tarihte bugün: 16 Haziran - Sayfa 2

1919 - Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.

1920 - Yara bandı, Earle Dickson tarafından icat edildi.

1924 - Trabzon'da "Yeni Yol" isimli günlük gazetenin çıkmaya başlaması.

1932 - Almanya'da yarı askeri Nazi örgütleri SA ve SS üzerindeki Hükûmet yasağı kaldırıldı.

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Tarihte bugün: 16 Haziran - Sayfa 3

1938 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Spor artık devlet denetiminde.

1940 - Henri Philippe Pétain, Alman işgalinin ardından Fransa Başbakanı oldu.

1940 - Litvanya'da komünist yönetim kuruldu.

1949 - Devlet Tiyatro ve Operası Kuruluş Yasası yürürlüğe girdi ve Muhsin Ertuğrul Genel Müdür olarak atandı.

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Tarihte bugün: 16 Haziran - Sayfa 4

1950 - TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti.

1952 - Osmanlı hanedanı kadınlarına Türkiye'ye dönme izni çıktı.

1960 - Yassıada'da tutuklu bulunan eski Başbakan Adnan Menderes sinir krizi geçirdi ve revire kaldırıldı.

1961 - İlk Türk Otomobili Projesi "Devrim Otomobili" için çalışmalara başlandı.

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