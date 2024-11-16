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Tarihte bugün: 16 Kasım

16 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 16 Kasım - Sayfa 1

16 Kasım'da yaşanan olaylar

636 - Kadisiye Muharebesi başladı.

1485 - Moldavyalı III. Stephen ile Kili çevresini savunan Osmanlı kuvvetleri arasında Cătlăbuga Muharebesi gerçekleşti.

1532 - Francisco Pizarro ve adamları, İnka İmparatoru Atahualpa'yı esir aldılar.

1698 - Karlofça Antlaşması görüşmelerine başlandı.

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Tarihte bugün: 16 Kasım - Sayfa 2

1849 - Rusya'da bir mahkeme Fyodor Dostoyevski'yi, Hükûmet karşıtı eylemlerinden dolayı ölüm cezasına çarptırdı, bu ceza daha sonra kürek cezasına çevrildi.

1881 - Kraliçe takımyıldızı yönünde bulunan bir H II bölgesi ve Kahraman kolu'nun bir parçası NGC 281, Edward Barnard tarafından keşfedildi.

1893 - Sparta Praha Kulübü kuruldu.

1907 - Kızılderili Toprakları ve Oklahoma Toprakları olarak anılan bölgeler birleştirilerek, Oklahoma adı altında 46. eyalet olarak ABD'ye katıldı.

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Tarihte bugün: 16 Kasım - Sayfa 3

1918 - Msallata şehrinde, Trablusgarp Cumhuriyeti ilan edildi.

1919 - Romanya Ordusu'nun izni ile Miklós Horthy'nin Ordusu Budapeşte'ye girdi.

1926 - Hint şair Tagore İstanbul'a geldi. Tagore, "Yaptığınız inkılaplar yalnız Türkiye için değil, bütün Doğu için de parlak bir gelecek hazırlamaktadır." dedi.

1935 - Birleşik Krallık'ta Muhafazakâr Parti, seçimleri 432 sandalye alarak kazandı.

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Tarihte bugün: 16 Kasım - Sayfa 4

1937 - İran ve Irak sınırlarına ulaşacak olan Diyarbakır - Cizre demiryolunun temeli atıldı.

1938 - Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka kondu.

1938 - Başbakan Celal Bayar'ın kurduğu yeni Hükûmet, oylamaya katılan 348 üyenin oy birliğiyle güvenoyu aldı.

1938 - LSD, ilk kez olarak İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan Sandoz Laboratuvarlarında, İsviçreli kimyager Dr. Albert Hofmann tarafından sentezlendi.

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