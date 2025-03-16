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Tarihte bugün: 16 Mart

16 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 16 Mart - Sayfa 1

16 Mart'ta yaşanan olaylar

MÖ 597 - Babil Sürgünü: Yehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından fethedilmesi sonucu Yahudiler Babil'e sürüldü.

1521 - Ferdinand Magellan, Filipinler'deki Homonhon adasına vardı.

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Tarihte bugün: 16 Mart - Sayfa 2

1909 - Almanya milli futbol takımı, tarihinin en farklı mağlubiyetini İngiltere karşısında aldı ve 9-0 kazandı.

1914 - Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislam olarak atandı.

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Tarihte bugün: 16 Mart - Sayfa 3

1920 - İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etti.

1921 - SSCB, Ankara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 16 Mart - Sayfa 4

1924 - Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart) kabulünden sonra medreseler kapatıldı.

1924 - Roma Antlaşması doğrultusunda İtalya, Rijeka'yı topraklarına kattı.

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