Tarihte bugün: 16 Mart
16 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
16 Mart'ta yaşanan olaylar
MÖ 597 - Babil Sürgünü: Yehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından fethedilmesi sonucu Yahudiler Babil'e sürüldü.
1521 - Ferdinand Magellan, Filipinler'deki Homonhon adasına vardı.
1909 - Almanya milli futbol takımı, tarihinin en farklı mağlubiyetini İngiltere karşısında aldı ve 9-0 kazandı.
1914 - Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislam olarak atandı.
1920 - İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etti.
1921 - SSCB, Ankara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.