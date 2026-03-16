Tarihte bugün: 16 Mart
16 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
16 Mart'ta yaşanan olaylar
MÖ 597 - Babil Sürgünü: Yehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından fethedilmesi sonucu Yahudiler Babil'e sürüldü.
1521 - Ferdinand Magellan, Filipinler'deki Homonhon Adası'na vardı.
1909 - Almanya millî futbol takımı, tarihinin en farklı mağlubiyetini İngiltere karşısında aldı: 9-0.
1914 - Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislam olarak atandı.
1920 - İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etti.
1921 - SSCB, Ankara Hükûmeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.
1924 - Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart) kabulünden sonra medreseler kapatıldı.
1924 - Roma Antlaşması doğrultusunda İtalya, Rijeka'yı topraklarına kattı.
1926 - Robert H. Goddard, ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.
1930 - Küba millî futbol takımı, uluslararası arenada ilk maçını Jamaika karşısında yaptı ve 3-1 kazandı.
1932 - Ankara Demirspor kuruldu.
1935 - Adolf Hitler, Versay Antlaşması'nı iptal ettiğini açıkladı.
1939 - Hitler, Bohemya ve Morayva'yı Alman himayesine aldığını, Prag Kalesi'nde açıkladı.
1939 - II. Dünya Savaşı: Alman birlikleri Çekoslovakya'nın geri kalanını da işgal etti.
1939 - Mısır Prensesi Fevziye Fuad ile İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi evlendi.
1945 - II. Dünya Savaşı: Küçük bir Japon direnişi kaldıysa da Iwo Jima Muharebesi sona erdi.