Tarihte bugün: 16 Nisan
16 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
16 Nisan'da yaşanan olaylar
1071 - Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman, Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.
1912 - Amerikalı havacı Harriet Quimby, Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu. Quimby, 3 ay sonra yaptığı gösteri sırasında uçağın yere çakılmasıyla öldü.
1917 - Bolşevik lider Lenin, sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu.
1920 - İkinci Anzavur isyanı bastırıldı.
1925 - Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.
1939 - Saldıray Denizaltısı Kiel'den İstanbul'a geldi.
1939 - İran Veliahtı Rıza Pehlevi'nin düğün töreni için İran'a giden Türk heyeti Tahran'a vardı.
1941 - II. Dünya Savaşı: 500 Alman uçağı Londra'yı bütün gece bombaladı.
1945 - Kızıl Ordu Berlin'e girdi ve Berlin Muharebesi başladı.
1947 - Bir yük gemisinde meydana gelen patlama sonucu Texas City'de başlayan yangın neredeyse 600 kişinin ölümüne sebep oldu.
1948 - Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri Rıza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkında, "Akdeniz Ülkeleri İlerici ve Anti Emperyalist Partiler Konferansı"na katıldıkları için soruşturma açıldı.