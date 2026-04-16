  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 16 Nisan

Tarihte bugün: 16 Nisan

16 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir.

Tarihte bugün: 16 Nisan - Sayfa 1

16 Nisan'da yaşanan olaylar

1071 - Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman, Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.

1912 - Amerikalı havacı Harriet Quimby, Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu. Quimby, 3 ay sonra yaptığı gösteri sırasında uçağın yere çakılmasıyla öldü.

1917 - Bolşevik lider Lenin, sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu.

1 | 9
Tarihte bugün: 16 Nisan - Sayfa 2

1920 - İkinci Anzavur isyanı bastırıldı.

1925 - Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.

1939 - Saldıray Denizaltısı Kiel'den İstanbul'a geldi.

2 | 9
Tarihte bugün: 16 Nisan - Sayfa 3

1939 - İran Veliahtı Rıza Pehlevi'nin düğün töreni için İran'a giden Türk heyeti Tahran'a vardı.

1941 - II. Dünya Savaşı: 500 Alman uçağı Londra'yı bütün gece bombaladı.

1945 - Kızıl Ordu Berlin'e girdi ve Berlin Muharebesi başladı.

3 | 9
Tarihte bugün: 16 Nisan - Sayfa 4

1947 - Bir yük gemisinde meydana gelen patlama sonucu Texas City'de başlayan yangın neredeyse 600 kişinin ölümüne sebep oldu.

1948 - Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.

1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri Rıza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkında, "Akdeniz Ülkeleri İlerici ve Anti Emperyalist Partiler Konferansı"na katıldıkları için soruşturma açıldı.

4 | 9