  4. Tarihte bugün: 16 Ocak

Tarihte bugün: 16 Ocak

16 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

16 Ocak'ta yaşanan olaylar

1547 - Rus Çarı Korkunç İvan taç giydi.

1556 - II. Felipe, İspanya Kralı oldu.

1595 - Padişah III. Murat, 48 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

1795 - Fransa, Hollanda'nın Utrecht şehrini işgal etti.

1804 - Fransız fizikçi Joseph Louis Gay-Lussac, bir hidrojen balonu içinde 7.016 m'ye yükselerek, sonraki 50 yıl içinde kırılamayacak olan bir rekora imza attı.

1914 - Altay SK kuruldu.

1920 - Milletler Cemiyeti, ilk toplantısını Paris'te yaptı.

1925 - Sovyetler Birliği'nde Lev Troçki, Savaş Komiserliği görevinden alındı.

1928 - Cemal Reşit Rey'in, "12 Anadolu Türküsü" adlı ses ve piyano için yapıtı ilk kez seslendirildi.

1928 - Doktor Şefik Hüsnü Deymer ve arkadaşlarının Türkiye Komünist Partisi davası başladı.

1929 - Josef Stalin'le anlaşmazlığa düşen Nikolay Buharin, Komünist Enternasyonal'in başkanlığından istifa etti.

1945 - Adolf Hitler, Führerbunker'e taşındı.

1952 - Gazeteci ve yazar Ercüment Ekrem Talu'ya, Fransız "Légion d'honneur" nişanı verildi. Yazar, bu ödüle Türk-Fransız kültür ilişkilerine katkılarından dolayı layık görüldü.

1956 - Uluslararası Basın Enstitüsü, Türkiye'de basına baskı yapıldığını açıkladı.

1960 - İşçi Sigortalıları Kurumu İstanbul Hastanesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından hizmete açıldı.

1961 - Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye 43 milyon dolar yardımda bulundu.

