Tarihte bugün: 16 Temmuz

1994 - Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının parçaları, Jüpiter gezegenine çarptı.

1999 - Eski ABD Başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in oğulları John F. Kennedy, Jr.'ın kullandığı küçük uçak, Atlantik Okyanusu'na düştü. Kennedy, uçakta bulunan karısı ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetti.

2005 - Irak'ın Musayyib kentinde bir intihar eylemcisi, kullandığı patlayıcı yüklü tanker kamyonu, benzin istasyonuna sürdü. Olayda 98 kişi hayatını kaybetti. 100 kişi ise yaralandı.

2008 - Irak'ın Telafer kentindeki bir pazar yerinde, bomba yüklü bir araç infilak etti. 7'si çocuk 11 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

2016 - Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından 15 Temmuz'da başlatılan askeri darbe teşebbüsü bastırıldı.