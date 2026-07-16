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Tarihte bugün: 16 Temmuz

16 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 16 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 16 Temmuz - Sayfa 1

16 Temmuz'da yaşanan olaylar

622 - Hz. Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bu olay Hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

1212 - Las Navas de Tolosa Muharebesi: Reconquista döneminde, Papa III. İnnocentius'in çağrısı üzerine bir araya gelen İspanya'daki Hristiyan Krallıklar, Muhammed Nasır komutasındaki Müslüman Muvahhidler'i yendi.

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Tarihte bugün: 16 Temmuz - Sayfa 2

1394 - Fransa Kralı VI. Charles, Yahudilerin Fransa'dan kovulması için emir verdi.

1661 - Avrupa'da ilk banknot, "Stockholms Banco" adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.

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Tarihte bugün: 16 Temmuz - Sayfa 3

1782 - Wolfgang Amadeus Mozart'ın, Saraydan Kız Kaçırma adlı operası ilk kez sahnelendi.

1880 - Emily Stowe, Kanada'da lisanslı ilk kadın hekim oldu.

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Tarihte bugün: 16 Temmuz - Sayfa 4

1912 - Stockholm Olimpiyat Oyunları başladı.

1921 - Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1991'de yerine Acara Özerk Cumhuriyeti kuruldu.

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