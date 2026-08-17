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Tarihte bugün: 17 Ağustos

17 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 17 Ağustos - Sayfa 1

17 Ağustos'ta yaşanan olaylar

986 - Bizans ve Bulgar kuvvetleri arasında Trajan Boğazı Muharebesi gerçekleşti.

1668 - Samsun'da Ladik Gölü merkezli 8.0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depremi, batıda Bolu'dan en doğuda Erzincan'a kadar geniş çapta hasara neden oldu ve 8.000 kişi öldü. Türkiye'de kaydedilen en şiddetli depremdir.

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Tarihte bugün: 17 Ağustos - Sayfa 2

1914 - I. Dünya Savaşı: Rus Orduları Doğu Prusya'ya girdi.

1915 - Çanakkale Savaşları'nda Kireçtepe Muharebesi'ni Osmanlı Devleti kazandı.

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Tarihte bugün: 17 Ağustos - Sayfa 3

1945 - Endonezya, Hollanda'dan bağımsızlığını ilan etti.

1949 - Karlıova'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki 1949 Karlıova depreminde 450 kişi öldü, 1.500'ü aşkın ev yıkıldı.

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Tarihte bugün: 17 Ağustos - Sayfa 4

1969 - ABD'deki Camille Kasırgası'nda 248 kişi vefat etti.

1978 - İran'da devrim ile sonuçlanacak olan Şah rejimi karşıtı protestolar başladı.

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