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Tarihte bugün: 17 Eylül

17 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 17 Eylül - Sayfa 1

17 Eylül'de yaşanan olaylar

1176 - Miryakefalon Savaşı: Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı.
1787 - ABD Anayasası kabul edildi.

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Tarihte bugün: 17 Eylül - Sayfa 2

1908 - Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında ölen ilk insan oldu.

1922 - Bandırma işgalden kurtarıldı.

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Tarihte bugün: 17 Eylül - Sayfa 3

1934 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.

1939 - II. Dünya Savaşı: Kızıl Ordu birlikleri Polonya'nın doğu sınırlarını geçerek istilaya başladı.

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Tarihte bugün: 17 Eylül - Sayfa 4

1941 - İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah Rıza Pehlevi tahttan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.

1943 - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi kuruldu.

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