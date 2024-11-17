Tarihte bugün: 17 Kasım
17 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
17 Kasım'da yaşanan olaylar
284 - Diocletianus, Ordusunun hakim olduğu bölgelerde İmparatorluğunu ilan etti. Toprakların tümüne hakim olması bir yıla yakın sürdü.
1558 - İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth tahta çıktı.
1869 - Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı, görkemli bir törenle açıldı.
1877 - Rus birlikleri Kars'a saldırdı.
1914 - I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu tarafından Trabzon Bombardımanı başladı.
1918 - İngilizler, Bakü'yü işgal ettiler.
1922 - Sibirya, Sovyetler Birliği'ne katıldı.
1922 - Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet (Vahdettin), İstanbul'u terk etti.
1922 - Şarköy'ün 2,5 yıllık Yunan işgalinden kurtuldu.