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Tarihte bugün: 17 Kasım

17 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Kasım’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 17 Kasım - Sayfa 1

17 Kasım'da yaşanan olaylar

284 - Diocletianus, Ordusunun hakim olduğu bölgelerde İmparatorluğunu ilan etti. Toprakların tümüne hakim olması bir yıla yakın sürdü.

1558 - İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth tahta çıktı.

1869 - Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı, görkemli bir törenle açıldı.

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Tarihte bugün: 17 Kasım - Sayfa 2

1877 - Rus birlikleri Kars'a saldırdı.

1914 - I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu tarafından Trabzon Bombardımanı başladı.

1918 - İngilizler, Bakü'yü işgal ettiler.

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Tarihte bugün: 17 Kasım - Sayfa 3

1922 - Sibirya, Sovyetler Birliği'ne katıldı.

1922 - Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet (Vahdettin), İstanbul'u terk etti.

1922 - Şarköy'ün 2,5 yıllık Yunan işgalinden kurtuldu.

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Tarihte bugün: 17 Kasım - Sayfa 4

1924 - İlk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti.

1933 - Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ile ticari ve diplomatik ilişkiler kurmaya başladı.

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