  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
Tarihte bugün: 17 Mart

17 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

17 Mart'ta yaşanan olaylar

1756 - İrlanda'nın koruyucu azizlerinden, Aziz Patrick'in (385-461) adına kutlanan bir festival olan Aziz Patrick Günü, ilk kez New York'ta da kutlandı.

1776 - Amerikan Devrimi: George Washington ve Henry Knox'un kente bakan tepelere topçu birliklerini konuşlandırmasının ardından İngiliz güçleri, Boston'u terk etmek zorunda kaldı.

1816 - 38 tonluk 'Elise' adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.

1 | 10
1845 - Küçük paketlerde kullanılan lastik bandın patenti alındı.

1861 - İtalya, ulusal birliğini kurdu.

1891 - Ahmed İhsan Tokgöz, Servet-i Fünûn dergisini kurdu.

2 | 10
1901 - Van Gogh'un resimleri Paris'te Bernheim-Jeune galerisinde sergilenmeye başladı. 1890'da intihar eden sanatçı, yaşamı boyunca sadece bir tane resim satabilmişti.

1915 - Çanakkale Savaşı: Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Sackville Carden, görevinden ayrıldı.

1920 - İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler.

3 | 10
1921 - Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara, düşük ücretle korunma araç gereçleri verildi.

1926 - "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" TBMM'de kabul edildi.

1927 - İtalya'da müzmin bekarların ağır vergi ödemeleri için kanun çıkarıldı.

4 | 10