  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 17 Mayıs

Tarihte bugün: 17 Mayıs

17 Mayıs tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Mayıs’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 17 Mayıs - Sayfa 1

17 Mayıs'ta yaşanan olaylar

1792 - New York Borsası kuruldu.

1902 - Yunan arkeologlar, Antik Çağ'ın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek Antikythera düzeneğini toprak altından çıkardılar.

1928 - Türkiye Cumhuriyeti Hıfzısıhha Müessesesi kuruldu.

1 | 8
Tarihte bugün: 17 Mayıs - Sayfa 2

1939 - 27 Mayıs 1938 tarihli Londra Kredi Antlaşması'na ait onay belgelerinin karşılıklı teatisi yapıldı.

1939 - Altın ticaretinin yeniden serbest bırakılmasına ait kararname çıktı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Alman Orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi.

2 | 8
Tarihte bugün: 17 Mayıs - Sayfa 3

1954 - ABD'de siyah çocukların, beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı.

1967 - İmam Hatip Okulu mezunlarına, üniversitelere girme hakkı tanındı.

1970 - Norveçli antropolog ve kâşif Thor Heyerdahl, papirüsten yapılmış olan "Ra II" teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı.

3 | 8
Tarihte bugün: 17 Mayıs - Sayfa 4

1971 - THKP-C üyesi dört militan, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Ephraim Elrom'u kaçırdı. Militanlar, "20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını" istedi. Hükûmet, pazarlık yapmayacağını açıkladı.

1972 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 991 milyon lirayla, zarar rekoru kırdığı açıklandı.

1982 - Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı kuruldu. Vakıf, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve diğer Millî Güvenlik Konseyi üyesi komutanların aralarında topladıkları parayla kuruldu.

4 | 8