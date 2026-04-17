Tarihte bugün: 17 Nisan

17 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

17 Nisan'da yaşanan olaylar

1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

1897 - Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında, "Otuz Gün Savaşı" olarak da adlandırılan savaş başladı.

1924 - İtalya'da genel seçimleri, Benito Mussolini'nin faşist partisi kazandı.

1925 - Ankara - Yahşihan Demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1928 - Ankara Palas Oteli hizmete açıldı. Mimar Vedat Bey'in (Tek) tasarımıyla, 1926'da yapımına başlanan bina, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle Mimar Kemalettin Bey'in tasarımıyla tamamlandı.

1939 - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ve Başbakanı Abdurrahman Melek, Türk mebusu sıfatıyla TBMM'de yemin ettiler.

1940 - Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

1946 - Son Fransız birlikleri Suriye'den çekildi.

