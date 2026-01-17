Tarihte bugün: 17 Ocak

17 Ocak'ta yaşanan olaylar

MÖ 38 - Octavius eşi Scribonia'dan boşanır ve Livia Drusilla ile evlenir ve bu İkinci Triumvirlik ile Sextus Pompeius arasındaki kırılgan barışın sonlanmasına sebep olur.

1299 - Osmanlı İmparatorluğu'nu, Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensup Osman Gazi; Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu Devleti'nin obası ve kendisine uçbeyliği olarak tahsis ettiği bölgede bağımsızlık ilan ederek kurmuştur.

1377 - XI. Gregorius, Roma şehrine ulaşır ve Papalık makamını Avignon'dan Roma'ya tekrar getirir.