  4. Tarihte bugün: 17 Ocak

17 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

17 Ocak'ta yaşanan olaylar

MÖ 38 - Octavius eşi Scribonia'dan boşanır ve Livia Drusilla ile evlenir ve bu İkinci Triumvirlik ile Sextus Pompeius arasındaki kırılgan barışın sonlanmasına sebep olur.

1299 - Osmanlı İmparatorluğu'nu, Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensup Osman Gazi; Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu Devleti'nin obası ve kendisine uçbeyliği olarak tahsis ettiği bölgede bağımsızlık ilan ederek kurmuştur.

1377 - XI. Gregorius, Roma şehrine ulaşır ve Papalık makamını Avignon'dan Roma'ya tekrar getirir.

1595 - Fransız Din Savaşları sırasında, Fransa kralı IV. Henri İspanya'ya savaş ilan etti.

1605 - Cervantes'in Don Kişot adlı romanı ilk kez yayımlandı. Romanın 2. bölümü ise tam 10 yıl sonra basılacaktır.

1685 - Viyana'da ilk kafe Johannes Diodato tarafından açıldı.

1773 - James Cook, Antarktik Dairesine doğru ilk seferine çıktı.

1819 - Simón Bolívar, Kolombiya Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1851 - Şirket-i Hayriye kuruldu.

1852 - Sand River Antlaşması ile Birleşik Krallık, Transvaal'deki (Güney Afrika) Boer kolonilerinin bağımsızlığını kabul etti.

1875 - Karaköy-Beyoğlu arasındaki Tünel işletmeye açıldı. Tünel, 1863'te Londra'da hizmete giren yer altı toplu taşıma sistemlerinden sonra inşa edilen, dünyanın en eski 2. yer altı toplu taşıma sistemidir.

1904 - Anton Çehov'un yazdığı Vişne Bahçesi adlı oyun, ilk kez Moskova Sanat Tiyatrosu'nda sahnelendi.

