  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 17 Şubat

Tarihte bugün: 17 Şubat

17 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 17 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 17 Şubat - Sayfa 1

17 Şubat'ta yaşanan olaylar

1600 - İtalyan filozof Giordano Bruno, aykırı görüşler savunduğu için Roma Katolik Kilisesi'nin Engizisyon mahkemesinde yargılanıp sapkın ilan edildi ve Roma'da diri diri yakılarak idam edildi.

1864 - Amerikan İç Savaşı sırasında H.L. Hunley adlı denizaltı, USS Housatonic adlı savaş gemisini batırdı ve bir savaş gemisi batıran ilk denizaltı oldu.

1867 - Süveyş Kanalı'ndan ilk gemi geçti.

1895 - Müziğini Çaykovski'nin bestelediği Kuğu Gölü Balesi, ilk gösterisini Sankt-Peterburg'da (Rusya) yaptı.

1 | 12
Tarihte bugün: 17 Şubat - Sayfa 2

1915 - Barbaros Hayreddin ve Turgut Reis muharebe gemileri, savunmaya katılmak üzere Nara'ya geldi.

1916 - Doğu cephesinde Ruslar, Muş'u işgal etti.

1917 - Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, bu görevi kabul etmedi.

1920 - Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Millî'nin basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı.

2 | 12
Tarihte bugün: 17 Şubat - Sayfa 3

1921 - Ankara dışındaki İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.

1923 - İzmir'de, Cumhuriyetin 1. iktisat kongresi olan İzmir İktisat Kongresi düzenlendi.

1923 - Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. Meclise 7 işçi, 1 çiftçi kadın katıldı. Kapanış konuşmasını Rukiye Hanım yaptı.

1924 - Johnny Weissmuller, 100 yarda (91,4 m) serbest stil yüzmede 52-2/5 saniye ile dünya rekoru kırdı.

 

3 | 12
Tarihte bugün: 17 Şubat - Sayfa 4

1925 - Aşar Vergisi kaldırıldı. Basın, aşarın kaldırılmasını büyük bir devrim olarak sundu.

1926 - Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

1926 - Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, sergiyi ziyaret etti.

1933 - Newsweek dergisi yayımlanmaya başladı.

4 | 12