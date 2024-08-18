Tarihte bugün: 18 Ağustos
18 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
18 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1850 - Fransız yazar Honore de Balzac hayatını kaybetti.
1853 - Fransız Kuzey Kutbu kaşifi Joseph Rene Bellot hayatını kaybetti.
1868 - Fransız astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.
1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.
1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.
1944 - Alman siyasetçi ve Alman Komünist Partisi önderi Ernst Thaelmann hayatını kaybetti.
1944 - Yahudiler, Fransa'daki Drancy Toplama Kampı'ndan kurtuldu.
1952 - İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargâh Merkezi oldu.
1958 - Vladimir Nabokov'un romanı "Lolita", ABD'de yayımlandı.
1971 - Vietnam Savaşı'nda Avustralya ve Yeni Zelanda, askerlerini Vietnam'dan çekme kararı aldı.
1984 - Türk tarihçi, Türkolog ve akademisyen İbrahim Kafesoğlu hayatını kaybetti.
1989 - Tadeusz Mazowiecki, Polonya'da Doğu Avrupa'nın komünist olmayan ilk hükümetinin ilk başbakanı oldu.