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Tarihte bugün: 18 Ağustos

18 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 1

18 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1850 - Fransız yazar  Honore de Balzac hayatını kaybetti.

1853 - Fransız Kuzey Kutbu kaşifi Joseph Rene Bellot hayatını kaybetti.

1868 - Fransız astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.

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Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 2

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.

1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.

1944 - Alman siyasetçi ve Alman Komünist Partisi önderi  Ernst Thaelmann hayatını kaybetti.

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Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 3

1944 - Yahudiler, Fransa'daki Drancy Toplama Kampı'ndan kurtuldu.

1952 - İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargâh Merkezi oldu.

1958 - Vladimir Nabokov'un romanı "Lolita", ABD'de yayımlandı.

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Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 4

1971 - Vietnam Savaşı'nda Avustralya ve Yeni Zelanda, askerlerini Vietnam'dan çekme kararı aldı.

1984 - Türk tarihçi, Türkolog ve akademisyen İbrahim Kafesoğlu hayatını kaybetti.

1989 - Tadeusz Mazowiecki, Polonya'da Doğu Avrupa'nın komünist olmayan ilk hükümetinin ilk başbakanı oldu.

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