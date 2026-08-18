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Tarihte bugün: 18 Ağustos

18 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 1

18 Ağustos'ta yaşanan olaylar

1813 - Lauenbourg Muharebesi

1868 - Fransız astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.

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Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 2

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.

1917 - Büyük Selanik yangını, şehrin %32'sini etkiledi ve 72 bin kişi evsiz kaldı.

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Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 3

1920 - ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.

1944 - Yahudiler, Fransa'daki Drancy Toplama Kampı'ndan kurtuldu.

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Tarihte bugün: 18 Ağustos - Sayfa 4

1950 - Belçika Komünist Partisi başkanı Julien Lahaut, suikast sonucu öldürüldü.

1952 - İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargâh Merkezi oldu.

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