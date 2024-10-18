  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 18 Ekim

Tarihte bugün: 18 Ekim

18 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 18 Ekim - Sayfa 1

18 Ekim'de yaşanan olaylar

1851 - Moby Dick, ABD'de yayımlanmasından bir ay önce The Whale (Balina) adıyla İngiltere'de yayımlandı.

1867 - ABD, Alaska'yı Rusya'dan 7,2 milyon dolar karşılığında alarak topraklarına kattı.

1892 - Chicago ve New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı.

1898 - ABD, Porto Riko'nun sahibi oldu.

1 | 7
Tarihte bugün: 18 Ekim - Sayfa 2

1912 - Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.

1920 - Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.

1920 - Saimbeyli'nin kurtuluşu

1922 - İngiliz yayın kuruluşu BBC (British Broadcasting Company, sonradan British Broadcasting Corporation) kuruldu.

2 | 7
Tarihte bugün: 18 Ekim - Sayfa 3

1924 - TBMM'nin yeni binası hizmete açıldı.

1936 - Atatürk, Ankara Hipodromu'nda at yarışlarını izledi.

1943 - Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses, Berlin'de başarılı bir konser verdi.

1944 - Sovyetler Birliği, Çekoslovakya'yı işgal etti.

3 | 7
Tarihte bugün: 18 Ekim - Sayfa 4

1954 - Texas Instruments şirketi ilk transistörlü radyoyu üretti.

1967 - Sovyetler Birliği'nin fırlattığı Venera 4 uzay aracı Venüs gezegenine ulaştı ve Dünya dışında bir gezegenin atmosferini inceleyen ve gezegenler arası yayın yapan ilk araç oldu.

1968 - Dünya Olimpiyat Komitesi, iki zenci atleti (Tommie Smith ve John Carlos) madalya töreni sırasında kara güç selamı verdikleri gerekçesiyle cezalandırdı.

1976 - Başbakan Süleyman Demirel, Fırat nehri üzerindeki Karakaya Barajı ve hidroelektrik santralının temelini attı.

4 | 7