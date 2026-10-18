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Tarihte bugün: 18 Ekim

18 Ekim tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ekim’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

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Tarihte bugün: 18 Ekim - Sayfa 1

18 Ekim'de yaşanan olaylar

439 - Sonraki Vey imparatoru T'ai-wu Chü-ch'ü'yü yok ettiğinde (18 Ekim 439 tarihinde), Aşina'nın 500 hanesi Cücenlerlere koşup Chin-shanlara (Altay dağları) yerleşti.

1851 - Moby Dick, ABD'de yayımlanmasından bir ay önce The Whale (Balina) adıyla İngiltere'de yayımlandı.

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Tarihte bugün: 18 Ekim - Sayfa 2

1867 - ABD, Alaska'yı Rusya'dan 7,2 milyon dolar karşılığında alarak topraklarına kattı.

1892 - Chicago ve New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı.

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Tarihte bugün: 18 Ekim - Sayfa 3

1898 - ABD, Porto Riko'nun sahibi oldu.

1912 - Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.

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Tarihte bugün: 18 Ekim - Sayfa 4

1920 - Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.

1920 - Saimbeyli'nin kurtuluşu

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