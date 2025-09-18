  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 18 Eylül

18 Eylül tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Eylül’de hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

18 Eylül'de yaşanan olaylar

324 - İki Roma imparatoru I. Konstantin ve Licinius arasında Hrisopolis Muharebesi gerçekleşti.

1739 - Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü, Belgrad Antlaşması'nı imzaladı.

1837 - New York'ta Broadway 259 numaralı adreste, sonraları adı "Tiffany & Co." olan "Tiffany, Young & Ellis" isimli bir eşya dükkanı açıldı.

1851 - Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Times gazetesi yayımlanmaya başlandı.

1890 - Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı, kazadan sadece 69 denizci kurtarılabildi.

1921 - Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya döndü.

1922 - Erdek ve Biga'nın kurtuluşu.

1923 - Hindistan Ulusal Kongresi, sivil itaatsizlik kampanyası başlattı.

