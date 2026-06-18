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Tarihte bugün: 18 Haziran

18 Haziran tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Haziran’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 18 Haziran - Sayfa 1

18 Haziran'da yaşanan olaylar

1815 - Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.

1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecid'e sarayda konser verdi.

1873 - Kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için 100 dolar para cezasına çarptırıldı.

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Tarihte bugün: 18 Haziran - Sayfa 2

1881 - Üç İmparator Birliği, bu kez yazılı olarak yenilendi.

1919 - Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli Millî Teşkilatı'nın birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı.

1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.

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Tarihte bugün: 18 Haziran - Sayfa 3

1927 - Hukuk Usulü Muhakemelerine İlişkin Kanun kabul edildi.

1928 - Havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu.

1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

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Tarihte bugün: 18 Haziran - Sayfa 4

1940 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği Baltık ülkelerini işgal etmeye başladı.

1941 - Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948 - BM İnsan Hakları Komisyonu'nca, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan Genel Kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.

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