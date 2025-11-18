  1. Ekonomim
  4. Tarihte bugün: 18 Kasım

18 Kasım tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Kasım‘da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

18 Kasım'da yaşanan olaylar

1583 - Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşen Cizvitler, St. Benoit mektebini açtılar.

1601 - Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Haçlı Ordusunu yenerek Kanije Zaferi'ni kazandı.

1912 - İstanbul'da kolera salgını başladı.

1913 - Belkıs Şevket Hanım, tek motorlu üstü açık tayyareye binme cesareti gösteren ilk kadın oldu. Belkıs Hanım İstanbul üzerinde uçarken aşağı attığı kartlarda, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Derneği üyelerine selam yolluyordu.

1918 - Letonya, Rus İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1922 - Uzunköprü düşman işgalinden kurtuldu.

1922 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Abdülmecid Efendi'yi halife olarak seçti.

1927 - Ankara Radyosu yayına başladı.

