Tarihte bugün: 18 Mart

18 Mart'ta yaşanan olaylar

235 - Roma İmparatoru Alexander Severus, kendi lejyonu tarafından düzenlenen bir suikast ile öldürüldü ve İmparatorluğu zayıflatan 3. yüzyıl krizi başladı.

1299 - Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich, kendini Kudüs Kralı ilan etti.

1438 - II. Albert, Almanya Kralı oldu.

1635 - IV. Murad komutasındaki Osmanlı Ordusu, Safevî Devleti'ne karşı Revan Seferine çıktı.