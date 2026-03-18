Tarihte bugün: 18 Mart

18 Mart tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Mart’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

18 Mart'ta yaşanan olaylar

235 - Roma İmparatoru Alexander Severus, kendi lejyonu tarafından düzenlenen bir suikast ile öldürüldü ve İmparatorluğu zayıflatan 3. yüzyıl krizi başladı.

1299 - Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich, kendini Kudüs Kralı ilan etti.

1438 - II. Albert, Almanya Kralı oldu.

1635 - IV. Murad komutasındaki Osmanlı Ordusu, Safevî Devleti'ne karşı Revan Seferine çıktı.

1799 - Napolyon, Osmanlı Devleti'nin yönetimindeki Akka kalesi önlerine geldi.

1850 - American Express, Henry Wells ve William Fargo tarafından kuruldu.

1871 - Paris Komünü kuruldu.

1913 - Yunan kralı I. George, Selanik'te uğradığı bir suikast sonucu öldü.

1915 - Çanakkale Deniz Harekâtı: Birleşik Donanma, Çanakkale Boğazı'nda ağır hasar gördü ve geri çekildi.

1918 - Karayazı, Narman ve Tekman'ın düşman işgalinden kurtuluşu.

1920 - Osmanlı Meclis-i Mebusanı, İstanbul'un işgali üzerine son toplantısını yaptı ve çalışmalarına ara verme kararı aldı.

1921 - SSCB ile İkinci Polonya Cumhuriyeti arasında Riga Antlaşması imzalandı.

1921 - Moğolistan Halk Ordusu kuruldu.

1925 - ABD'nin üç eyaletini (Missouri, Illinois ve Indiana) etkileyen kasırgada 695 kişi öldü.

1926 - Finike'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde, 27 kişi öldü.

1926 - Papa Eftim, Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurdu.

