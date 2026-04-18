Tarihte bugün: 18 Nisan
18 Nisan'da yaşanan olaylar
1906 - San Fransisco kenti; 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kişi öldü ve 100 bin kişi evsiz kaldı.
1916 - I. Dünya Savaşı: Rus İmparatorluğu, Trabzon Harekâtı'nı başlatarak Trabzon'u işgal etti.
1920 - İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele'yi yürüten Kuvâ-yi Milliye'ye karşı, Kuva-yi İnzibatiye'yi kurdu. Bu kuvvetler, Adapazarı dolaylarında çıkarılan isyanı destekledi; ancak Ankara Hükûmeti'nin düzenli birliklerine yenildi.
1923 - Yankee Stadyumu açıldı.
1936 - İzmit Kağıt Fabrikası'nda, ilk kâğıt imal edildi.
1939 - Harp Mükellefiyeti Kanunu çıktı.
1939 - Franz von Papen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı.
1942 - II. Dünya Savaşı: ABD B-25'leri ile Doolittle Baskını'nı başlatarak Japonya'yı bombaladı.
1946 - Milletler Cemiyeti dağıldı.
1951 - Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla, günümüz Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturacak ilk adım olan, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur.
1954 - Mısır'da Cemal Abdünnasır, Muhammed Necib yerine başbakan olarak göreve başladı.
1955 - Bandung Konferansı: Endonezya'nın Bandung kentinde, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans başladı.