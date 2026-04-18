  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
18 Nisan tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Nisan’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

18 Nisan'da yaşanan olaylar

1906 - San Fransisco kenti; 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kişi öldü ve 100 bin kişi evsiz kaldı.

1916 - I. Dünya Savaşı: Rus İmparatorluğu, Trabzon Harekâtı'nı başlatarak Trabzon'u işgal etti.

1920 - İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele'yi yürüten Kuvâ-yi Milliye'ye karşı, Kuva-yi İnzibatiye'yi kurdu. Bu kuvvetler, Adapazarı dolaylarında çıkarılan isyanı destekledi; ancak Ankara Hükûmeti'nin düzenli birliklerine yenildi.

1 | 9
Tarihte bugün: 18 Nisan - Sayfa 2

1923 - Yankee Stadyumu açıldı.

1936 - İzmit Kağıt Fabrikası'nda, ilk kâğıt imal edildi.

1939 - Harp Mükellefiyeti Kanunu çıktı.

2 | 9
Tarihte bugün: 18 Nisan - Sayfa 3

1939 - Franz von Papen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı.

1942 - II. Dünya Savaşı: ABD B-25'leri ile Doolittle Baskını'nı başlatarak Japonya'yı bombaladı.

1946 - Milletler Cemiyeti dağıldı.

3 | 9
Tarihte bugün: 18 Nisan - Sayfa 4

1951 - Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla, günümüz Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturacak ilk adım olan, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur.

1954 - Mısır'da Cemal Abdünnasır, Muhammed Necib yerine başbakan olarak göreve başladı.

1955 - Bandung Konferansı: Endonezya'nın Bandung kentinde, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans başladı.

4 | 9