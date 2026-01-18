  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Tarihte bugün: 18 Ocak

Tarihte bugün: 18 Ocak

18 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 18 Ocak - Sayfa 1

18 Aralık'ta yaşanan olaylar

MÖ 218 - Hannibal, Trebia Muharebesi'nde Roma Cumhuriyeti'ne karşı zafer kazandı.

1271 - Kubilay Han, İmparatorluğunun adını "Yuan" (元 yuán), olarak değiştirdi. Çin'de Yuan Hanedanı'nın hükümranlığı resmen başlamış oldu.

1777 - ABD'de, Şükran Günü ilk kez resmî olarak kutlandı.

1 | 11
Tarihte bugün: 18 Ocak - Sayfa 2

1787 - New Jersey, ABD Anayasasını kabul eden üçüncü eyalet oldu.

1865 - ABD'de kölelik kaldırıldı.

1892 - Pyotr İlyiç Çaykovski'nin The Nutcracker (Fındıkkıran) adlı balesi, Sankt-Peterburg'da ilk kez sahnelendi.

2 | 11
Tarihte bugün: 18 Ocak - Sayfa 3

1894 - Avustralya'da kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler.

1917 - Rusya ile Türkiye arasında Erzincan Antlaşması yapıldı.

1946 - Uluslararası Para Fonu, (IMF) faaliyete geçti. 27 Aralık 1945'te kurulan IMF, 32 üye ülkenin para birimlerinin altın ve Amerikan doları karşılığını ifade eden bir anlaşma ilan etti.

3 | 11
Tarihte bugün: 18 Ocak - Sayfa 4

1954 - Kıbrıs'ta Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD karşıtı gösteri yapan topluluğa İngiliz askerleri ateş açtı; 2 kişi vuruldu, 42 kişi tutuklandı. Gösteriyi Yunanistan'la birleşmek isteyen Kıbrıslılar düzenlemişti.

1956 - Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.

1957 - Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) filmi, New York'ta gösterime girdi.

4 | 11