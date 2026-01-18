Tarihte bugün: 18 Ocak
18 Ocak tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Ocak’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
18 Aralık'ta yaşanan olaylar
MÖ 218 - Hannibal, Trebia Muharebesi'nde Roma Cumhuriyeti'ne karşı zafer kazandı.
1271 - Kubilay Han, İmparatorluğunun adını "Yuan" (元 yuán), olarak değiştirdi. Çin'de Yuan Hanedanı'nın hükümranlığı resmen başlamış oldu.
1777 - ABD'de, Şükran Günü ilk kez resmî olarak kutlandı.
1787 - New Jersey, ABD Anayasasını kabul eden üçüncü eyalet oldu.
1865 - ABD'de kölelik kaldırıldı.
1892 - Pyotr İlyiç Çaykovski'nin The Nutcracker (Fındıkkıran) adlı balesi, Sankt-Peterburg'da ilk kez sahnelendi.
1894 - Avustralya'da kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler.
1917 - Rusya ile Türkiye arasında Erzincan Antlaşması yapıldı.
1946 - Uluslararası Para Fonu, (IMF) faaliyete geçti. 27 Aralık 1945'te kurulan IMF, 32 üye ülkenin para birimlerinin altın ve Amerikan doları karşılığını ifade eden bir anlaşma ilan etti.
1954 - Kıbrıs'ta Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD karşıtı gösteri yapan topluluğa İngiliz askerleri ateş açtı; 2 kişi vuruldu, 42 kişi tutuklandı. Gösteriyi Yunanistan'la birleşmek isteyen Kıbrıslılar düzenlemişti.
1956 - Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.
1957 - Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) filmi, New York'ta gösterime girdi.