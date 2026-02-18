  1. Ekonomim
Tarihte bugün: 18 Şubat

18 Şubat tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Şubat’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

18 Şubat'ta yaşanan olaylar

1451 - Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta çıktı.

1695 - Osmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.

1856 - Islahat Fermanı yayınlandı.

1885 - Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı kitabı, ilk kez yayımlandı.

1913 - Raymond Poincaré, Fransa Devlet Başkanı oldu.

1930 - Amerikalı astronomi tutkunu Clyde Tombaugh, 33 cm'lik bir teleskopla Plüton cüce gezegenini keşfetti.

1932 - Japon İmparatoru, Manzhouguo'nun (Mançurya'nın eski Çince adı) Çin'den bağımsızlığını ilan etti.

1941 - Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

1941 - Petrol Ofisi kuruldu.

1943 - Naziler, Beyaz Gül hareketi üyelerini tutukladılar.

1943 - Joseph Goebbels, Sportpalast konuşmasını yaptı.

1952 - TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.

