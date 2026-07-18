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Tarihte bugün: 18 Temmuz

18 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 18 Temmuz’da hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

Tarihte bugün: 18 Temmuz - Sayfa 1

18 Temmuz'da yaşanan olaylar

MÖ 390 - Roma Cumhuriyeti ile Galya arasında gerçekleşen Allia Muharebesi'ni Galyalılar kazandı.

656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu.

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Tarihte bugün: 18 Temmuz - Sayfa 2

1919 - Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın ilinin İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.

1920 - Mîsâk-ı Millî, TBMM'de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Millî üzerine yemin etti.

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Tarihte bugün: 18 Temmuz - Sayfa 3

1925 - Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf'ı (Kavgam) yayımladı.

1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

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Tarihte bugün: 18 Temmuz - Sayfa 4

1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyeti) 56. üye olarak kabul edildi.

1932 - Türkiye'de Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet Dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.

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